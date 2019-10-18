|رقم الخبر: 266391
|تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019
|الوقت: 11:12
|الاقسام: دوليات
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مادورو: انتخاب فنزويلا لمقعد في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصار
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنتخاب بلاده، لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ"الإنتصار"، مشيرا الى أن " 105 أصوات تؤيد دخول فنزويلا إلى مجلس حقوق الإنسان كبلد حر وسيادي".
في المقابل، رأى المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة أن الأمم المتحدة "سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء"، معتبرا أن الأمم المتحدة "فقدت مصداقيتها" باتخاذها هذا القرار.
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