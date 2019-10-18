مادورو: انتخاب فنزويلا لمقعد في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتصار وصف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، إنتخاب بلاده، لشغل مقعد في مجلس ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان بـ"الإنتصار"، مشيرا الى أن " 105 أصوات تؤيد دخول ​فنزويلا​ إلى ​مجلس حقوق الإنسان​ كبلد حر وسيادي".