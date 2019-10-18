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رقم الخبر: 266390 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 11:07 الاقسام: سياسة  
الدفاع الايرانية: خط انتاج طائرة "ياسين" المتطورة ينطلق قريبا

الدفاع الايرانية: خط انتاج طائرة "ياسين" المتطورة ينطلق قريبا

أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية، أن خط انتاج طائرة "ياسين" العسكرية التدريبية النفاثة سينطلق قريبا.

وأوضح العميد بني طرفي في مراسم ازاحة الستار عن الطائرة الجديدة امس الخميس، أن الطائرة التي تم تصميمها وتصنيعها في ايران أجرت تحليقا ناجحا اليوم في قاعدة "الشهيد نوجه" في همدان، وأن هذا ليبعث على الفخر والاعتزاز.

وأشار الى مواصفات الطائرة مبيّنا أن طولها يبلغ 12 مترا و الجناح 11 مترا وارتفاعها 4 أمتار ومزودة بمحركين توربينيين نفاثين تم تصنيعهما وطنيا، حيث إن تصميم هذه الطائرة منح ايران نمطا جديدا في مجال صناعة الطائرات.

واعتبر العميد بني طرفي أن من اليوم بالامكان التأكيد أن صناعة الطائرات بنسبة توطين كاملة قد بدأت في البلاد، وأن هذه الطائرات تتلائم مع احتياجات سلاح الجو التابع للجيش.

وأشار مدير المنظمة الى أن الطائرة تم تصنيعها بجهد مشترك امتد لسنوات بين منظمة الصناعات والقوة الجوية ومن المقرر ادخالها خط الانتاج بسرعة ووضعها تحت تصرف سلاح الجو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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