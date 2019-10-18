  • الجمعة ١٨ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266388 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 11:01 الاقسام: رياضة  
استقلال طهران الى الدور ربع النهائي بكأس ايران

استقلال طهران الى الدور ربع النهائي بكأس ايران

تاهل فريق "استقلال طهران" الى ربع النهائي ببطولة كأس ايران لكرة القدم الخميس، اثر فوزه على ضيفه فريق "فجر سباسي شيراز" 3-0 ضمن الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل دون اهداف الا ان استقلال تالق في ظل لياقته البدنية الافضل وتركيزه وخبرته وتمكن من تسجيل 3 اهداف متتالية في الوقت الاضافي الثاني.

وافتتح التسجيل لاستقلال طهران فريا غفوري من ضربة حرة قرب منطقة الجزاء عند الدقيقة 111، تلاه سجاد آقائي بهدف ثان في الدقيقة (118) واختتم داريوش شجاعيان بهدف ثالث في الدقيقة (120)، ليصعد فريق العاصمة للدور الربع نهائي من البطولة.

وتاهل للدور ربع النهائي ايضا فريق "مس كرمان" اثر فوزه على "ذوب آهن اصفهان" 4-2 و"شاهين شهرداري بوشهر" بعد فوزه على "سايبا" 2-0 و"صنعت نفط مسجد سليمانط اثر فوزه على "شهر خودرو مشهد" 1-0 .

وبقيت هنالك 4 مباريات في اطار الدور ثمن النهائي وهي كالتالي: "برسبوليس -صنعت نفط ابادان"، "استقلال ماهشهر -شهرداري ماهشهر"، "نود ارومية -تراكتور سازي تبريز"، "سباهان اصفهان -بيكان".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2074 sec