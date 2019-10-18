ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة مدينة "كلمة" في محافظة بوشهر جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة السادسة و 30 دقيقة و 12 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثالثة و 12 ثانية فجرا بتوقيت غرينتش) في عمق 9 كم من سطح الارض.

واضاف المركز بان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 29.07 والطول الشرقي 51.35 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.