  • الجمعة ١٨ صفر ١٤٤١
  • الجمعة , أكتوبر 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266383 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 10:46 الاقسام: سياسة  
مسؤول علمي بريطاني يرحب بمشروع تحديث مفاعل اراك في ايران

مسؤول علمي بريطاني يرحب بمشروع تحديث مفاعل اراك في ايران

رحب كبير المستشاريين للشؤون العلمية بالحكومة البريطانية روبين غرايمز بمشروع تحديث مفاعل اراك في ايران.

ونشرت السفارة البريطانية امس الخميس شريط فيديو تحدث فيه غرايمز قائلا، ان مشروع اكمال مفاعل اراك (وسط ايران) يعد جزءا من الاتفاق النووي ونحن هنا لنعمل على مساعدة ايران في عملية تحديث هندسة هذا المفاعل.

واضاف، انني اشعر بالكثير من السعادة لرؤيتي لهذا المفاعل ، اذ لا شيء افضل من رؤية مشروع هندسي عظيم خاصة حينما تكون جزءا من العملية.

وقال غرايمز، انتظر بفارغ الصبر العودة الى ايران.

وكانت السفارة البريطانية في طهران اعلنت في بيان اصدرته الاثنين الماضي بان فريقا من الخبراء النوويين برئاسة البروفيسور روبين غرايمز قد وصل الى طهران للعمل بمعية فريق من الخبراء الصينيين على المضي قدما بمراحل مشروع تحديث مفاعل اراك.

يذكر ان ايران وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي وتقاعس اوروبا عن تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي قد اتخذت لغاية 3 مراحل في سياق خفض التزاماتها النووية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7310 sec