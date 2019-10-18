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رقم الخبر: 266382 تاريخ النشر: تشرين الأول 18, 2019 الوقت: 10:43 الاقسام: عربيات  
الرئيس السوري: سنرد على العدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

الرئيس السوري: سنرد على العدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد الخميس، أن سوريا سترد على العدوان التركي عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة.

وافادت "سانا" انه خلال استقباله فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكد الرئيس الأسد أن "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية، عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة".

بدوره، أكد الفياض أن "البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين".

إلى ذلك، أفادت "سانا" بأن الرسالة العراقية تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل، سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا والعراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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