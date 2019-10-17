وأوضح "رضا جعفرزادة" في تصريح اليوم الخميس، بان تم فعليا تسيير نصف هذه الرحلات المرخصة حتى الان.

وأكد أن ذروة رحلات الطيران المتوجهة للعراق كانت في فترة 12 الى 15 اكتوبر/تشرين الجاري، فيما زخم رحلات العودة الى ايران سيكون من 20 الى 22 من الشهر ذاته.

وأشار المتحدث أن 12 مطارا في ايران يسيّر رحلات لمطار النجف وبغداد الدوليين.