|رقم الخبر: 266377
|تاريخ النشر: تشرين الأول 17, 2019
|الوقت: 19:18
|الاقسام: اقتصاد
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ایران أصدرت 1480 ترخيصا لتسيیر رحلات جوية للعراق
أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية عن اصدار 1480 ترخيصا لشركات الخطوط الجوية بهدف تسيير رحلات للعراق في موسم زيارة الاربعين.
وأوضح "رضا جعفرزادة" في تصريح اليوم الخميس، بان تم فعليا تسيير نصف هذه الرحلات المرخصة حتى الان.
وأكد أن ذروة رحلات الطيران المتوجهة للعراق كانت في فترة 12 الى 15 اكتوبر/تشرين الجاري، فيما زخم رحلات العودة الى ايران سيكون من 20 الى 22 من الشهر ذاته.
وأشار المتحدث أن 12 مطارا في ايران يسيّر رحلات لمطار النجف وبغداد الدوليين.
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