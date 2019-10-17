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رقم الخبر: 266376 تاريخ النشر: تشرين الأول 17, 2019 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
صالح : التوغل التركي في سوريا سيقوّض جهود مكافحة الإرهاب

صالح : التوغل التركي في سوريا سيقوّض جهود مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس صالح خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي " ضرورة تكثيف الجهود لدعم العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، وعدم منح الفرصة للعصابات الإرهابية لإعادة تجديد نشاطاتها، وتهديد أمن المنطقة والعالم خاصة وأن العراق لايزال يعاني من الآثار المدمرة لجرائم داعش الإرهابي".


وأضاف رئيس الجمهورية أن "التوغل العسكري التركي في شمال سوريا سوف يقوّض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا، وتدارك الكارثة الإنسانية في مناطق النزاع بصورة عاجلة".

كما جرى، خلال اللقاء، "بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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