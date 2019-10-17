أكد وزير الداخلية الايراني رضا رحماني فضلي أن اكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق بهدف المشاركة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وتوقع الوزير فضلي في تصريح بمطار" شهداء ايلام" (غرب) اليوم الخميس، أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية السبت المقبل.