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رقم الخبر: 266373 تاريخ النشر: تشرين الأول 17, 2019 الوقت: 18:59 الاقسام: سياسة  
الداخلية الايرانية: أكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية مع العراق

الداخلية الايرانية: أكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية مع العراق

أكد وزير الداخلية الايراني رضا رحماني فضلي أن اكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق بهدف المشاركة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع).

وتوقع الوزير فضلي في تصريح بمطار" شهداء ايلام" (غرب) اليوم الخميس، أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة  خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية السبت المقبل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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