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رقم الخبر: 266370 تاريخ النشر: تشرين الأول 17, 2019 الوقت: 18:54 الاقسام: اقتصاد  
عرض العملة الاجنبية فاق الطلب بسوق الصرف
المصرف المركزي الايراني:

عرض العملة الاجنبية فاق الطلب بسوق الصرف

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن عملية عرض العملات الجنبية فاقت الطلب عبر المنظومة الالكترونية الخاصة بسوق الصرف المحلي (نیما)، وأن هذا الأمر لعب دورا هاما في استقرار السوق.

وشدد همتي في تدوينة على الانستغرام اليوم الخميس، بان ايران تهدف الى تقليل الاعتماد على ايرادات النفط وتنويع مصادر دخل العملة الاجنبية وتحديد خارطة طريق تصديرية، وأنه هذه مجتمعة تمثل اهم المواضيع والسياسات المرسومة في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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