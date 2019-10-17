أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن عملية عرض العملات الجنبية فاقت الطلب عبر المنظومة الالكترونية الخاصة بسوق الصرف المحلي (نیما)، وأن هذا الأمر لعب دورا هاما في استقرار السوق.

وشدد همتي في تدوينة على الانستغرام اليوم الخميس، بان ايران تهدف الى تقليل الاعتماد على ايرادات النفط وتنويع مصادر دخل العملة الاجنبية وتحديد خارطة طريق تصديرية، وأنه هذه مجتمعة تمثل اهم المواضيع والسياسات المرسومة في البلاد.