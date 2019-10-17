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رقم الخبر: 266369 تاريخ النشر: تشرين الأول 17, 2019 الوقت: 18:46 الاقسام: سياسة  
اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي يصادق على اقتراح إيران لمكافحة الغبار

اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي يصادق على اقتراح إيران لمكافحة الغبار

أعلنت رئيسة الوفد البرلماني للجمهورية الاسلامية الموفد الى اجتماع الاتحاد البرلماني (IPU) الدولي في دورته الـ141 "فاطمة حسيني"، عن مصادقة الاجتماع على مقترح إيران لمكافحة الغبار والأتربة، وارفاق المقترح الى القرار الصادر عن الاجتماع بشأن مكافحة ظاهرة الغبار والأتربة والتصحر.

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الخميس، أشارت حسيني الى البند المقترح من قبل الوفد البرلماني للجمهورية الاسلامية في هذا الصدد، قائلة: ان اقتراح ايران يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة ظاهرة التصحر، والغبار والأتربة. 

ولفتت الى الوضع المقلق لظاهرة الغبار والأتربة في إيران مضيفة، ان الوفد البرلماني الإيراني حاول خلال الاجتماع اقناع الدول المشاركة بضرورة تعزيز الاستثمار في الحد من مخاطر التصحر، وازالة الغابات، والعواصف الرملية.

وتابعت، ان القرار الطارئ الذي صدر عن الاجتماع الـ141 بشأن مكافحة ظاهرة الغبار والأتربة والتصحر، جاء باقتراح من الهند تحت عنوان "تغير المناخ"، حيث تمت المصادقة عليه من قبل الوفود الحاضرة.

وحسب حسيني، فإن البند المقترح من الوفد البرلماني الايراني (البند رقم 8 من القرار المذكور) يدعو البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء إلى تحريض حكوماتها لدعم التنمية الوطنية الشاملة وفقا لمشروع الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية (في الإطار الزمني ۲۰۳۰-۲۰۱۵) ، والذي يطلق عليه إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة (۲۰۳۰ - ۲۰۱٥)، وتوفير استجابة فاعلة لهم، والاستثمار في مشاريع الحد من مخاطر الكوارث مثل التصحر وإزالة الغابات والعواصف الرملية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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