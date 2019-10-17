أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الخميس عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى اتفاق حول البريكست قبل قمة الاتحاد.

وكتب يونكر تغريدة: "عندما تكون هناك ارادة يكون هناك اتفاق، وهو اضحى بيننا. انه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الاوروبي وللمملكة المتحدة على حد سواء.. وانا أوصي القمة بقبول هذه الصفقة".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن "البريكسيت".

وغرد جونسون: "لقد توصلنا إلى اتفاق جديد ورائع يسلم السيطرة على شؤوننا إلى أيدي بريطانيا. والآن يجب على البرلمان ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت حتى نتمكن من معالجة القضايا الأخرى ذات الأولوية مثل تكاليف المعيشة ، والخدمات الصحية الوطنية ، والجريمة والبيئة".

وتعثرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقا تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق. ومن المتوقع أن تحاول ماي طرح اتفاقها للتصويت للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو/ أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.