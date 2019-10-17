أكد المساعد السابق لوزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت"، ان الاتفاق النووي يعمل في سياق تحقيق الهدف الذي صمم من أجله، الا ان انسحاب الولايات المتحدة منه واعادة الحظر ضد إيران، أدى الى انعدام الثقة لدى طهران.

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، قال بيرت الذي تخلى عن منصبه بوزارة الخارجية البريطانية آذار/مارس الماضي: لقد كنت ادافع بقوة عن الاتفاق النووي، واعتقد ان الاتفاق النووي يعمل وفقا للهدف الذي صمم من أجله، ولكن كما نعلم جميعا، لم ينجح هذا المسار.

ولفت الى خلفية عدم التزام أميركا بالمعاهدات الدولية؛ مؤكدا ان هذا الأمر يعرقل احراز أي تقدم في العمل.

وفي معرض الاشارة الى اقتراح ابرام اتفاق جديد مع ايران استبعد بيرت، العودة الى الاتفاق النووي على الشكل السابق، لأن أميركا لا تعترف بخطأها في الانسحاب من الاتفاق مع ايران.