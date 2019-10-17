الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة تكثيف ايران و جنوب افريقيا مشاوراتهما على الصعيد العالمي بهدف دعم شعب فلسطين واليمن، من جهتها دعت وزيرة خارجية جنوب افریقیا اميركا الى العودة الى الاتفاق النووي وإنهاء الحظر على ايران.

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني على ضرورة تكثيف ايران وجنوب افريقيا مشاوراتهما على الصعيد العالمي بهدف دعم شعب فلسطين المضطهد وكذلك جميع المتضررين بالحرب والمشردين ومنهم شعب اليمن المظلوم. وأعرب روحاني، في تصريح أدلى به لدى استقباله وزيرة خارجية جنوب افريقيا نالدي باندور في طهران مساء الاربعاء، عن أمله بأن يتخذ اصدقاء ايران ومنهم جنوب افريقيا مواقف أكثر حزما في مواجهة الممارسات الاميركية اللاشرعية واللاانسانية حيال الشعب الايراني والتي تشمل حظر الغذاء والدواء.

واشار الى الخطوة غير القانونية لاميركا في الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك فرض الحظر الاقتصادي على ايران، عادّا هذه الخطوة بأنها ألحقت الضرر بكلا البلدين.

ولفت الى ان ايران وجنوب افريقيا تحملان وجهات نظر مشتركة حيال الامن في المنطقة ومكافحة الارهاب “وإن رغبتنا على الدوام تتمثل بتعزيز الامن في الشرق الاوسط والخليج الفارسي”.

وفي سياق آخر أكد روحاني على ضرورة تمتين الاواصر بين ايران وجنوب افريقيا مايصب لصالح الشعبين والمنطقة برمتها.

ووصف جنوب افريقيا بالبلد الهام للغاية في افريقيا وشعبها متعلم ولديه ثروات هائلة واتصفت علاقات البلدين بالصداقة الحميمة وقد وقفت ايران الى جانب شعب هذا البلد في مرحلة الكفاح ضد التمييز العنصري كما إن ممثلي جنوب افريقيا دعموا ايران على الدوام في الاوساط الدولية.

من جهتها دعت وزيرة خارجية جنوب افریقیا اميركا الى العودة الى الاتفاق النووي وإنهاء الحظر على ايران.

الاتفاق النووي انجاز شجاع للغاية

ووصفت نالدي باندور، لدى لقائها الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم الاربعاء، الاتفاق النووي بالانجاز الشجاع للغاية.

وأشادت بتنفيذ ايران لجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، “لكن اميركا لم تلتزم به وانسحبت منه وندعوها للعودة اليه وإنهاء حظرها على ايران”.

وفي سياق آخر وصفت العلاقات بين البلدين بأنها وطيدة للغاية، مؤكدة أن رغبة بريتوريا تتمثل في تمتين الاواصر على جميع الصعد.

واشارت الى انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران بمشاركة نظيرها الايراني، ووصفت الاجتماع بأنه جيد للغاية وتم تحديد مجالات التعاون المشتركة وتوطيد العلاقات بين ايران وجنوب افريقيا.

وقدمت وزيرة خارجية جنوب افريقيا دعوة رئيس بلادها الى الرئيس روحاني لزيارة بريتوريا.