ایران

📌 الرئیس روحاني: صنادیق الاقتراع السبیل الی حل المشاکل

📌 لودریان: الاقتراح الفرنسي للتفاول بین ترامب وروحاني لازال قائماً

جمهوري اسلامي

📌 شمخاني لدی لقائه مبعوث الرئیس الروسي: لابد ان یتوقف أي اجراء یتسبب في تصعید الاضطرابات في المنطقة

📌 الجیش السوري یدخل الرقة

📌 مساعي روسیا لاداء دور جدید في الشرق الاوسط

📌 مقتدی الصدر یدعو الی تظاهرات لاصحاب الاکفان في اربعین الامام الحسین (علیه السلام)

کیهان

📌 روحاني یقترح طرح "الجنون" علی الاستفتاء..!!

📌 لم یبق هناک شک بان "بشار الاسد" انتصر علی امریکا واسرائیل وترکیا

📌 مسؤول کبیر من التحالف السعودي بعد انضمامه الی انصارالله، سأقاتل الی جانب انصارالله ضد المحتلین

📌 کوریا الشمالیة: تفاوض السلام مع امریکا عبثي وعدیم الجدوی

آرمان ملي

📌 ”شمخاني" یحذر من عودة داعش من جدید

آفتاب یزد

📌 الرئیس روحاني: سنجری الاستفتاء اذا لم نتوصل الی توافق في القضایا الاستراتیجیة

شرق

📌 عمران خان: نقلت اقتراح "ترامب" الی "روحاني"

دنیای اقتصاد

📌 مندوبة ایران ترد بقوة علی تصریحات مندوب البرلمان البحریني ضد ایران

وفيما يلي أهم مقالات الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس:

سیاست روز

صحیفة سیاست روز کتبت في مقالها (الغرب وازدواجیة التعامل مع الحرکات الانفصالیة )

عن تصاعد الاصوات في اسکتلندا وکاتالونیا التي تطالب بالانفصال عن بریطانیا واسبانیا..

وجاء في الصحیفة: "اسبانیا تتعامل بعنف مع مطالب الاستقلال في مقاطعة کاتالونیا وبریطانیا تتفنن في وضع عقبات في طریق التیار الداعي لإنفصال اسكتلندا ".

وهكذا الحال ايضا في اماكن اخرى في بلدان اوروبية مختلفة تشهد حرکات قومیة للإستقلال .

الا ان القوى الغربية وفي ازدواجیة صارخة مبنية علی المصالح دابت ومنذ عقود علی تشجیع الحرکات الانفصالیة في بلدان الشرق الوسط وما حدث في العراق وسوریا نموذج صارخ.

جوان

حمل مقال نشرته صحیفة جوان عنوان حول تازم العلاقات الترکیة الامریکیة یقول (خمسون قنبلة نوویة امریکیة رهینة بید ترکیا).

وجاء في المقال: "هناك قلق امریکي اوروبي متزايد إزاء مستقبل قاعدة انجرليك الامریکیة الضخمة في ترکیا في ظل تأزم العلاقات بين ترکیا وکل من امریکا وحلف ناتو "

ویبدو ان واشنطن ترید نقل ترسانتها النوویة التي تضم نحو خمسین قنبلة نوویة من هذه القاعدة الا ان أنقرة باتت تطرح حجج وذرائع لعرقلة الامر ..ویری خبراء ان ترکیا التي اصطدمت مصالحها مع المصالح الامریکیة بشان موضوع الاکراد في سوریا تریدا استخدام وجود هذه القنابل في اراضيها کورقة ضغط مقابل واشنطن.

کیهان

صحیفة کیهان نشرت مقالا حول مبیعات امریکا من السلاح ینقل عن الوکالة الوطنیة الامریکیة للدفاع قولها "امریکا باعت اسلحة بقیمة 55 ملیار دولار هذا العام"

وجاء في الصحیفة: "هنا يتضح للعيان تماما طبيعة الهدف الرئيسي لإستراتیجیات امریکا من وراء تفجير صراعات واشعال نيران حروب بين بلدان العالم"

فمثل هذه الإستراتیجیات ضمنت للولایات المتحدة علی مدی عقود تبوء رأس قائمة مصدري السلاح علی حساب مستقبل بلدان وشعوب العالم..

وبالطبع العام الحالي لم ينته بعد والرقم سیرتفع اكثر بالتاکید.

جمهوري اسلامي

کتبت صحیفة جمهوري اسلامي في عمودها الذي یحمل عنوان (التحلیل السیاسي الاسبوعي )

عن الوساطة الباکستانیة بین ایران والسعودیة في اشارة الی زیارة رئیس الوزراء الباکستاني الأخیرة لطهران ومنها للریاض وجاء في الصحیفة .

"عمران خان تلقی في مهمته هذه مؤشرات ایجابیة من طهران وعلی ان تثبت السعودیة حسن نوایاها عملیا خاصة عبر انهاء حربها علی الیمن"

والواقع هو ان الوساطات المتعددة والمختلفة بین ایران والسعودیة باتت تترك بصماتها الأیجابیة علی الأجواء الی حد ما وبدأت مؤشرات تطرح احتمال تغلب العقلانیة في الریاض تطفو علی السطح لتهدئة الأجواء ولحل الأزمات الإقلیمیة .

رویش ملت

صحیفة رویش ملت کتبت في مقالها (داعش يتنفس الصعداء بفضل الهجوم الترکي علی الاکراد)

(عملیات "نبع السلام" الترکیة ضد التنظیمات الکردیة المسلحة في شمال سوریا والتي جاءت بضوء أخضر امريكي ,تطور بالغ الخطورة قد يجر المنطقة بما فيها ترکیا الی متاهات جدیدة)

فبعد ايام قلیلة من بدء هذه العملیات في شمال سوریا طفت اول علامات خطر محدق ,خطر هروب معتقلین دواعش من معسکرات إعتقال في تلك المنطقة.

وهناك انباء عن مخطط امریکي لتسهیل تغلغل آلاف الدواعش للعراق مرة اخری

رسالت

سلطت صحیفة رسالت الضوء في تقریر لها علی تصریحات للرئیس السابق للجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری والعضو الحالي فيها حول الوساطة الباکستانیة بین طهران والریاض.

ونقلت الصحیفة عن علاء الدین بروجردي قوله (المشاکل بین ایران والسعودیة لن تحل بالوساطة الباکستانیة)

ونقرأ في الصحیفة: "یری النائب بروجردي انه ینبغي البحث عن السبیل الکفیل بحل المشاکل بین البلدین في السعودیة نفسها ولیس من خلال الوساطات"

خاصة بعد تأکید ایران رغبتها وعزمها علی تعزیز أواصر علاقاتها مع جیرانها ..

ویقول هذا النائب ان السعودیة تنتهج سیاسات خاطئة في المنطقة وحربها علی الیمن نموذج صارخ على ذلك وهي تری نفسها اليوم وبعد 5 سنوات ترى نفسها غارقة في المستنقع اليمني .

آفتاب یزد

نشرت صحیفة آفتاب یزد تقریرا ینقل عن وزیر الخارجیة قوله الايراني قوله ( صبر ایران الإستراتیجي مقابل اوروبا نفد بالفعل)

وجاء في التقریر:

تحدث الوزیر ظریف في معرض اشارته الی المستجدات التي ترتبط بالاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه..

واضاف ظريف:

"ایران واصلت التزامها بتعهداتها في هذا الإتفاق حتی بعد مرور عام علی انسحاب امریکا ترامب منه وذلك لإعطاء اوروبا الفرصة اللازمة للعمل بالتزاماتها فيه ولكن الترویکا الاوروبیة لم تتحرك عملیا رغم کل وعودها واثبتت عجزها تماما. لذلك بدأت ایران بخفض التزاماتها في الإتفاق النووي وهو تحرك قانوني ينص علیه هذا الإتفاق نفسه وذلك بعد ان نفد صبرها تماما."