اعلن نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد احمد علي كودرزي بان نحو 3 ملايين زائر توجهوا من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين.

وقال كودرزي في تصريح له اليوم الاربعاء ان نحو 3 ملايين زائر توجهوا من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

واوضح بان مليونا و 286 الفا من الزوار قد عادوا الى البلاد لغاية الان بعد مشاركتهم في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة في العراق.