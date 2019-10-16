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رقم الخبر: 266357 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: مقالات و آراء  
نحو 3 ملايين من زوار الاربعين توجهوا من ايران للعراق

نحو 3 ملايين من زوار الاربعين توجهوا من ايران للعراق

اعلن نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد احمد علي كودرزي بان نحو 3 ملايين زائر توجهوا من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين.

وقال كودرزي في تصريح له اليوم الاربعاء ان نحو 3 ملايين زائر توجهوا من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

واوضح بان مليونا و 286 الفا من الزوار قد عادوا الى البلاد لغاية الان بعد مشاركتهم في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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