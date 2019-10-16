وذلك حسب مانقلت بعض المواقع الفنية بوصول الفيلم إلى نهائي المسابقة الخاصة بسيناريو الأفلام، خلال فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان رود آيلند الأمريكي.

حيث شارك 543 سيناريو لأفلام مختلفة من العالم في مسابقة هذا العام وتحدد منهم الافلام التي ترشحت للنهائي، علماً أن مهرجان رود آيلند يعتبر من العشر الأوائل على الساحة السينمائية في أمريكا كما يعتبر ضمن أول وأهم 50 مهرجاناً عالمياً حسب مجلة Movie Maker، إضافة إلى إعتماد الأفلام الفائزة في المشاركة والتأهل إلى مهرجان بافتا الدولي وأكاديمية الاوسكار.

هذا ومن المقرر أن يعلن عن أسماء الأفلام الفائزة في قسم السيناريو لمهرجان رود أيلند يوم 29 اكتوبر الجاري.

ويذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة لفيلم "كالسر" بعد تأهله سابقاً إلى نهائي الدورة العاشرة من مهرجان oaxacafilmfest المكسيكي وكسبه جائزة أفضل سيناريو لفيلم قصير خلال مهرجان Florence Film Awards الإيطالي.