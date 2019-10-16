تحدثت ممثلة "أيام الدكتور قريب" و "عصر اليوم العاشر" عن زيارة كربلاء مبدية رغبتها بزيارة منفردة وبعيدة عن الكاميرا من أجل قلبها هي.

فقد مضت 15 عاماً على أول زيارة لها إلى كربلاء، لم تكن مراسم الأربعين بهذه الصورة التي نراها اليوم، لكنها شاهدت منذ تلك الأيام عشق الحسين (ع) في قلوب الزوار والمستضيفين من أهل الدار.

وأكدت عبيسي لم تكن وسائل النقل آنذاك متاحة للزوار وأغلب الطرق مسدودة، ليقوم أهل الدار بنصب الخيم و التوسل إلى الزوار بحب حتى يتسنى لهم خدمتهم ومساعدتهم، لتتشكل البذور الأولى لمراسم و مسيرة الأربعين التي نراها اليوم بهذه العظمة والمحبة.

مازالت عبيسي تغص عندما يدورالحديث حول كربلاء، وتقول أنها تشعر بالسعادة في كل مرة تسافر فيها إلى هناك، تشتاق هذا السفر بشدة ويغويها الحنين إلى كربلاء.

وأشارت ممثلة "وحشة ليلى" إلى تواجدها في كربلاء يوم العاشر من محرم من أجل مشاركتها في فيلم "عصر اليوم العاشر" لتدرك معنى تلك اللحظات وهي في حرم الإمام الحسين (ع).

تعتقد آفرين عبيسي أن زيارة كربلاء غير ممكنة دون دعوة وقد شعرت هي بذلك حتى تذهب لهذه الزيارة العظيمة وقتها، وتمت ان يتسنى لها الذهاب دون كاميرا هذه المرة من أجل قلبها هي وصفائها هي.

يذكر أن الفنانة آفرين عبيسي من مواليد عام 1952 في مدينة لاهيجان شمال إيران واسمها الحقيقي صغرى عبيسي أدت العديد من الأدوار المميزة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، وتشارك حالياً في مسلسل "أيام الدكتور قريب" الذي يعرض على شاشة آي فيلم تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة يومياً عدا يوم الجمعة.