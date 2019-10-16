أعلنت إدارة شؤون القرآن التابعة لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية في محافظة "مازندران" الإیرانیة أن الحافظة لکامل المصحف الشریف "فاطمة نظري" ستمثل إیران في الدورة الـ15 من المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته.

أعلن عن ذلك رئيس إدارة شؤون القرآن التابعة للدائرة العامة للأوقاف والشؤون الخيرية في محافظة "مازندران" الإیرانیة، "حجة الإسلام والمسلمین مصطفی سیفي".

وقال إن الحافظة "فاطمة نظري" حازت علی مرتبة متميزة في فرع حفظ القرآن كاملاً في الدورة الـ42 من المسابقة الوطنیة للقرآن الکریم في إیران ولهذا تأهلت للمشارکة في مسابقة الأردن.

جدير بالذكر أن الدورة الـ42 من مسابقة القرآن الوطنية للاناث في إیران أقيمت مؤخراً في مدينة "اصفهان" وسط الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف الفروع بما فيها التلاوة، وحفظ القرآن كاملاً.