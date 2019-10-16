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رقم الخبر: 266347 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: ثقافة وفن  
محاولة تهريب نسخة نادرة من القرآن الكريم في أوزبكستان

محاولة تهريب نسخة نادرة من القرآن الكريم في أوزبكستان

منع أفراد الاستخبارات الأوزبكية من تهريب نسخة نادرة من القرآن الكريم في ولاية "فرغانة". أن احد افراد مدينة "بوخارى"، اسمه فروخ شرفوف" أخذ معه نسخة نادرة من القرآن الكريم من مسقط رأسه الى ولاية فرغانة.

وتم توقيفه أثناء محاولة بيعها الى مواطن قيرغيزستان بقيمة 200 ألف دولار. ويقول الخبراء إن نسخة هذا الكتاب المقدس ناسخها هو "مُلّا يوسف سخاف" الذي عاش في القرن السادس عشر للميلاد، وتم ترميم هذه النسخة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كتبت هذه النسخة بالخطوط المذهبة ومنسوبة الى مدرسة الخط السمرقندي. وقرّر تسليم هذه النسخة الى متحف التاريخ الاوزبكي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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