یبدأ أعماله رسمیا يوم الأربعاء المقبل إيران تشارك في معرض فرانکفورت للکتاب أعلن المدیر التنفیذي لمؤسسة المعارض الثقافیة الإيرانية ومدیر الجناح الوطني الإيراني في معرض فرانکفورت الـ71 للکتاب عن مشارکة إيران في هذا المعرض.