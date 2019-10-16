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رقم الخبر: 266346 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: ثقافة وفن  
إيران تشارك في معرض فرانکفورت للکتاب
یبدأ أعماله رسمیا يوم الأربعاء المقبل

إيران تشارك في معرض فرانکفورت للکتاب

أعلن المدیر التنفیذي لمؤسسة المعارض الثقافیة الإيرانية ومدیر الجناح الوطني الإيراني في معرض فرانکفورت الـ71 للکتاب عن مشارکة إيران في هذا المعرض.

وقال «قادر آشنا» انه سیتم تقدیم مدینة یزد وسط إيران کعاصمة کتاب إيران في المعرض مضیفا أنه في غضون خمسة أیام من فعالیات المعرض سیتم انعقاد لقاءات مع رئیس المعرض ونائبه والمدیرة التنفیذیة لمعرض شنغهاي للأطفال ورئیس معرض نیودلهي للکتاب ونائب وزیر الثقافة الأذربیجاني وغیرهم من المسؤولین بالإضافة إلی إقامة فعالیات أخری نظیر إزاحة الستار عن 14 کتابا إيرانيا ترجمت باللغة الترکیة وکتب أخری.

ویفتتح معرض فرانکفورت الثلاثاء المقبل ویبدأ أعماله رسمیا في الأربعاء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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