  • الأربعاء ١٦ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266343 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مشاهدة خسارة فريقك المفضل بكرة القدم قد (تكسر) قلبك فعلا

مشاهدة خسارة فريقك المفضل بكرة القدم قد (تكسر) قلبك فعلا

يحذر علماء من أن التوتر الناجم عن مشاهدة عشاق كرة القدم لخسارة فرقهم المفضلة، يمكن أن يلحق الضرر بالقلب وقد يؤدي إلى الموت.

ووجدت دراسة جديدة أنه من المرجح أن يعاني المشجعون من الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، بنسبة 29% تقريبا في يوم حضور مباريات كرة القدم مقارنة بأوقات أخرى.

وبالمقارنة، يرتبط دعم الفريق الفائز بمباراة كرة القدم، بفرصة أقل بنسبة 20% للإصابة بحادث قاتل.

ونظرا لأن الجوانب السلبية للخسارة تفوق الآثار الإيجابية للفوز، فمن المتوقع أن يتعرض المتابعون لحدث مميت متعلق بالقلب بنسبة 6%، في يوم مباريات كرة القدم.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (العلوم الرياضية)، إلى أن: (أمراض القلب والأوعية الدموية تنجم عن الضغط النفسي الكبير والاضطراب العاطفي فيما يتعلق بمباريات كرة القدم).

لذا، ينصح العلماء بضرورة اتباع (تدابير احترازية) ضرورية، أثناء متابعة المباريات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6984 sec