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رقم الخبر: 266342 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: منوعات  
طفل أسترالي عمره 8 سنوات يصطاد قرشا كبيرا قرب سيدني

طفل أسترالي عمره 8 سنوات يصطاد قرشا كبيرا قرب سيدني

غالبا ما يُنظر إلى الصيادين بأنهم يبالغون بقصص طويلة، ولكن بالنسبة للطفل الأسترالي جايدن ميلاورو (8 سنوات) لا توجد حاجة ليبالغ بعدما علق بسنارته قرش نمر ضخم يبلغ وزنه 314 كغم.

وخلال حديثه مع وسائل إعلام محلية يوم الأحد، قال جايدن، وهو أصغر عضو بنادي الصيد بمنطقته، إن القرش الكبير الحجم قد علق بسنارة مخصصة لـ15 باوند.

وأضاف في حديث مع (ناين نيوز) مساء الأحد، أنه (لقد حاولت تقوية إمساكي بالسنارة من خلال الاستناد لجدار القارب).

وسيتعين على هذا الصيد أن ينتظر الاعتراف رسميا بكونه رقما قياسيا عالميا لصياد صغير السن، علما أن الرقم القياسي الحالي مُسجل لصيد وزنه 312 كغم، حدث عام 1997.

وبسبب ضخامة الحجم، كان من الصعب نقل القرش من المياه إلى متن القارب، ولكن بعد جهود استمرت 3 ساعات تقريبا، سُحب القرش إلى القارب ونقل لمركز سيلفانيا البحري، لتأكيد وزنه.

لقد اعتاد الطفل جايدن على الخروج مع والده للصيد، وهو كان في الثانية من عمره، وقال إن هدفه الجديد أن يحطم الرقم القياسي العالمي لصيد أكبر قرش من نوع ماكو.

 
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مصدر الخبر: الاهرام
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