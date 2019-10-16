أعرب رئيس الجمعية الدولية للتنويم المغناطيسي (ISH) الدكتور (برنهارد ترانكل) عن ذهوله بالنسبة للخطوات المتخذة من قبل ايران والتقدم الهائل الذي احرزته في مجال التوظيف التطبيقي للتنويم الايحائي في علاج مختلف الأمراض لا سيما الأمراض الخاصة بالدماغ والجهاز العصبي.

وفي حديث للمراسلين يوم الثلاثاء، على هامش المهرجان الدولي الأول في آسيا حول التنويم المغناطيسي بمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرق) أضاف ترانكل، (لقد شاركت في العديد من المؤتمرات حول التنويم المغناطيسي حتى الآن ولكن لم يحضر أي منها مثل هذا الجمهور).

وبدأ أعمالة يوم الثلاثاء، أول مهرجان دولي في آسيا حول التنويم المغناطيسي أي التنويم الايحائي في جامعة مشهد للعلوم الطبية بحضور ما يزيد عن ألف متخصص وخبير في هذا المجال من داخل وخارج البلاد بمن فيهم رئيس الجمعية الدولية للتنويم المغناطيسي (ISH)، ورؤساء جمعيات آسيا، وايطاليا، وفرنسا، وبولندا، وتركيا للتنويم المغناطيسي وأخصائيين من 24 دولة بما فيها سويسرا وألمانيا والصين واليابان وإندونيسيا وباكستان والعراق وأرمينيا وجورجيا وبلجيكا وأمريكا الجنوبية والمكسيك والهند والدنمارك وباكستان وتركيا وأوروغواي وأفغانستان، على أن يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي ذات السياق، قال رئيس الجمعية الآسيوية للتنويم المغناطيسي الدكتور (مهدي فتحي) في كلمته خلال مراسم افتتاح المهرجان، ان المشاركين في المهرجان يشملون أخصائيين بارزين في مجالات علم النفس، والطب النفساني، والتخدير، والطب العام، والتوليد والأمراض النسائية، وأطباء الأسنان، ومتخصصي القبالة، وخبراء وأخصائيين في مجال الفروع الطبية الأخرى التي يستخدم التنويم المغناطيسي فيها.

وأضاف، ان اقامة 32 ورشة عمل والقاء 60 محاضرة حول آخر المستجدات والانجازات في مجال علوم التنويم المغناطيسي، بالاضافة الى اجراء عملية جراحية حية، تعد من برنامج هذا المهرجان الدولي الذي يستمر أربعة أيام.

وأشار الدكتور فتحي الى ان المهرجان جرى عقده بدعم وحضور اعضاء متخصصين من 14 جمعية دولية للتنويم المغناطيسي من مختلف البلدان.

وقال: حسب آخر الاحصائيات، تم تصنيف الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإيران بين الدول الاكثر تقدما بالعالم في مجال التنويم المغناطيسي.

وتابع، ان ايران تتمتع بمكانة مرموقة في مجال التنويم المغناطيسي، كما أن مدينة مشهد تشكل قطب التنويم المغناطيسي في آسيا وان جامعة مشهد للعلوم الطبية هي اكثر جامعات البلاد تفوقا من حيث المستوى والإنجازات العلمية في هذا المجال.

علما، ان الاعلان عن تأسيس جمعية التنويم المغناطيسي الآسيوية التي تتولى الجمهورية الاسلامية رئاستها لمدة ثلاث سنوات، تعد من البرامج الجانبية الأخرى لهذا المهرجان.