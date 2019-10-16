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رقم الخبر: 266335 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 15:17 الاقسام: منوعات  
مصرية ميتة تستنجد بالقضاء (انا حية أرزق)

مصرية ميتة تستنجد بالقضاء (انا حية أرزق)

أقامت سيدة الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي لمصلحة الأحوال المدنية، لعدم شطب ومحو اسمها من سجلات الوفيات والحاسب الآلي في المصلحة، وفقا لموقع صحيفة (الأخبار) المصرية.

وبحسب الدعوى، فإنه بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2012، أبلغ شخص عنها بأنها توفيت، وأن البلاغ عن الواقعة غير حقيقي، لأنها مازالت على قيد الحياة، وتقدمت إلى مصلحة الأحوال المدنية لشطبها من السجلات فامتنعوا، لعدم وجود حكم قضائي يثبت أنها على قيد الحياة بحسب المصلحة.

وتابعت السيدة في دعواها، أن القرار السلبي المطلوب إلغاؤه ووقف تنفيذه، يتوافر فيه، بما يسبب للاستمرار في تنفيذ من أضرار نفسية واجتماعية عليها، وذلك لعدم شطب اسمها من سجلات الوفيات في الحاسب الآلي لمصلحة الأحول المدنية.

ومصلحة الأحوال المدنية تتبع وزارة الداخلية المصرية، وتتواجد فروعها في جميع المحافظات، وتعمل على تسجيل الوقائع الحيوية للمواطن، والتي من بينها شهادات الميلاد والوفاة.

 

 
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مصدر الخبر: العالم
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