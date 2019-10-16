شاركت أم من مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات لابنها البالغ من العمر عامين فقط، وهو يشتكي لأنها هرعت إلى العمل دون أن تعطيه قبلة الوداع.

وانتشر الفيديو بسرعة في الفضاء الإلكتروني.

وكتبت ديانا سيموس على (فيسبوك) في وقت سابق من هذا الشهر: (كنت في عجلة بعد الانتهاء من متابعة تمرينات ابني في لعبة كرة القدم، وغادرت البيت بسرعة للعودة إلى العمل، وكان طفلي أليكس غاضباً جداً من عدم حصوله على الوداع المناسب، لقد كان لديه الكثير ليقوله، وقد التقط زوجي كل شيء على الفيديو).

ويمكن رؤية أليكس في حالة من الذهول وهو يحاول إخبار والده كريستوس عن الرحيل المتسرع لوالدته.

وحاول الأب (ترجمة) ما يريد الطفل قوله، وسأل: (هل تقصد انها ذهبت دون أن تعطيك قبلة؟). وأضاف: (لقد ذهبت للتو إلى العمل(، واغتنم الأب الفرصة ليسأل طفله ثانية: (أي نوع من الأمهات تفعل ذلك؟).

وبدا ألكساندر غاضباً ايضاً، من أن والدته لم تقبل والده أو حتى أخته المولودة حديثاً، وأضاف الطفل بلغة الكبار(نعم يا رجل).