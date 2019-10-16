يبدأ المنتخب الايراني مشواره في تصفيات اولمبياد طوكيو 2020 بكرة اليد يوم غد الجمعة بمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي – صاحب الانجازات الكبيرة في اللعبة – القوي، حيث اوقعت القرعة المنتخب الايراني مع كل من كوريا الجنوبية والكويت والبحرين.

هذا وقسمت المنتخبات الثمانية الى مجموعتين، ضمت المجموعة الاولى صاحب ضيافة هذه التصفيات المنتخب القطري، مع كل من السعودية وهونغ كونغ والهند، فيما جاء المنتخب الايراني في المجموعة الثانية.

وتبدأ هذه المنافسات اعتباراً من اليوم الخميس بمباريات المجموعة الاولى، ويتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الاول في هذه البطولة بصورة مباشرة الى الاولمبياد فقط.

وفيما يلي برنامج مباريات منتخب ايران في الدور الاول:

الجمعة: 18/10

ايران – كوريا الجنوبية 16:30

الاحد: 20/10

ايران – البحرين 18:30

الثلاثاء: 22/10

ايران – الكويت 18:20