يبدو أن النجم السويسري روجر فيدرر، يخطط للمشاركة في بطولة رولان جاروس العام المقبل، مثلما فعل هذا الموسم، بعد غيابه عنها في عامي 2017 و2018، حيث انسحب حينها من موسم الملاعب الترابية.

فقد قالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن النجم السويسري حلل موسمه في عام 2018، وأدرك أن توقفه عن اللعب بين بطولة ميامي وموسم الملاعب العشبية، كان طويلًا للغاية، ولم يساعده على تحقيق هدفه الأكبر في العام، وهو التتويج بلقب ويمبلدون.

وصحح فيدرر الأوضاع هذا الموسم، بالمشاركة في موسم الملاعب الترابية، في بطولات مدريد وروما ورولان جاروس، بل ووصل إلى نصف نهائي الأخيرة قبل السقوط أمام رافائيل نادال، الذي توج بلقبه المفضل في النهاية.

وبعد ذلك، وصل السويسري في أفضل شكل ممكن إلى بطولة ويمبلدون، التي كان على مقربة من حسمها، بعدما تحصل على نقطتين على شوط إرساله لإحراز اللقب، قبل الخسارة الدرامية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأكد فيدرر، الاثنين الماضي، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ويخطط الآن للتواجد في رولان جاروس أيضا، إلى جانب بطولة أخرى على الملاعب الترابية، من المرجح بقوة أن تكون مدريد، وفقا للصحيفة الإسبانية.