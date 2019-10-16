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رقم الخبر: 266329 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
مسؤول إيراني: سنشكو منتخب البحرين وجماهيره (للفيفا) بسبب إهانتهم لنشيدنا الوطني
وسائل اعلام ايرانية تصفه بـ (المسيء والوقح)..

مسؤول إيراني: سنشكو منتخب البحرين وجماهيره (للفيفا) بسبب إهانتهم لنشيدنا الوطني

صرح وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، بأن اتحاد بلاده لكرة القدم سيقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي ضد منتخب البحرين وجماهيره بسبب (إهانتهم للنشيد الوطني الإيراني).

ويأتي ذلك عقب قيام الجماهير البحرينية بالتشويش على النشيد الوطني الإيراني قبل بدء المباراة، التي جرت بينهما، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، وانتهت بفوز المنتخب البحريني بهدف من دون رد.

من جهته، قال وزیر الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في تغريدة على صفحته في (تويتر): (سوف ننسى هذه المباراة لكننا لن ننسى الإهانة التي وجهت للنشيد الوطني الإيراني!(.

بينما وصفت وسائل إعلام إيرانية تصرفات جماهير البحرين في مدرجات الملعب الوطني بالمنامة، أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني، قبل بدء المباراة بين منتخبي البلدين بـ (المسيء والوقح).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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