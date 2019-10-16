أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية "ايميدرو" عن تصدير الشركات المحلية الكبرى 3.4 مليون طن من المنتجات خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، بنمو 3 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

وأوضحت بيانات "ايميدرو" اليوم الاربعاء، بأن شركة "فولاد خوزستان" تصدرت ترتيب الشركات المصدرة باكثر من واحد مليون طن تلتها كل من "فولاد مباركة" بـ 752 الف طن و"ذوب آهن اصفهان" بـ 576 الف طن.

وأشارت الى أن شركات الصلب الكبرى صدرت 584 الف طن من المنتجات خلال الشهر الايراني المنتهي 22 سبتمبر/أيلول 2019، بنمو 60 بالمئة، وهو مستوى قياسي.