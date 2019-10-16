ذكر الاتحاد الدولي، إنه ربما يمدد العقوبات على المستوى العالمي بعد وقائع عنصرية، شملت ترديد أصوات القردة، ضد لاعبين سود وأفسدت مباراة بلغاريا ضد إنجلترا.

وأضاف الفيفا (ربما يمدد الاتحاد الدولي أي عقوبات يفرضها أي اتحاد قاري أو اتحاد عضو في الفيفا بشأن وقائع عنصرية مثل تلك التي وقعت في صوفيا خلال مباراة بين بلغاريا وإنجلترا ضمن تصفيات يورو 2020.

وفتح الاتحاد الأوروبي، تحقيقا انضباطيا ضد بلغاريا بسبب سلوك عنصري، بما في ذلك القيام بتوجيه هتافات ضد إنجلترا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، إن هناك حاجة للقيام بالمزيد للتعامل مع هذا الداء اللعين، المتمثل في العنصرية.

وأضاف (أوجه الدعوة للاتحادات الكروية المختلفة للانضمام لنا والتفكير معا في سبل جديدة وقوية وأكثر فاعلية للتخلص من العنصرية في كرة القدم).

وتابع أن منظمي المنافسات يجب أن يضعوا لوائح تتضمن الإيقاف مدى الحياة عن حضور المباريات في الاستادات بالنسبة لهؤلاء المدانين بارتكاب سلوك عنصري في أي مباراة.