قالت دانييلا خليل المسؤولة البيئية عن ماراثون بيروت للعام 2019 أن التحضيرات على مستوى الترتيبات البيئية جيدة جدا.

وتستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستضافة الحدث الأبرز للموسم وهو ماراثون بيروت بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وقالت خليل في تصريحات خاصة إن (الهدف الأسمى للحفاظ على البيئة سيكون حملة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية).

وأشارت إلى أن التعاون أصبح مع العديد من الجمعيات المختصة بالحفاظ على البيئة من حيث تخصيص 60 مستوعب على مستوى 23 منطقة للحفاظ على نظافة الشوارع وأضافت: (نسعى لتسليم شوارع بيروت نظيفة كما نستلمها قبل الماراثون).

وكشفت عن خطة بيئية خاصة بالمواصلات يوم الماراثون، لتعزيز النقل المشترك، بالإضافة للتعاون مع تطبيق خاص سيوفر لكل المشتركين معرفة أماكن التجمعات وذلك للتخفيف من عدد السيارات قدر الإمكان.

وأتمت: (سنستلم طرقات بيروت فجر الأحد في 10 من الشهر المقبل، ونستعد لمشاركة أكثر من 50 ألف عداء محلي وعالمي).