حسم المنتخب الإسباني تأهله لنهائيات يورو 2020، بتعادل قاتل بهدف لمثله أمام السويد مساء الثلاثاء، في معقل الأخير (فريندز أرينا).

سجل ماركوس بيرج هدف السويد في الدقيقة 50، بينما سجل لإسبانيا هدف التعادل رودريجو مورينو في الدقيقة (90+2).

وبهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، مقابل 15 نقطة للسويد في مركز الوصافة.

كما جرت مساء الثلاثاء مباريات اخرى في نفس الاطار، كانت نتائجها كالتالي:

سويسرا 2 – ايرلندا صفر

فنلندا 3 – ارمينيا صفر

جبل طارق 2 – جورجيا 3

اليونان 2 – البوسنة والهرسك 1

لينشتاين صفر – ايطاليا 5

رومانيا 1 – النرويج 1

جزر فاروه 1 – مالطة صفر