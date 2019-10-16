هنأ وزير الامن الايراني محمود علوي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي لاعتقال مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، مشيدا بجهود قوات الامن التابعة لهذه القوة الرامية الى احباط مؤامرات اعداء ايران.

ان وزير الامن الايراني محمود علوي ابرق برسالة تهنئة للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي على اعتقال مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية المدعو "روح الله زم".

واثنى علوي على جهود ووعي القوات الامنية التابعة للحرس الثوري لإلقائهم القبض على احد العملاء والخونة والمندسين المنتمين الى اجهزة الاستخبارات الاجنبية، داعيا الباري تعالى المن والتوفيق المتزايد لهذه القوات تحت لواء قائد الثورة الاسلامية وفي مسار احباط مؤامرات الاستكبار العالمي والصهاينة.

وتم اعتقال روح الله زم يوم الاحد الـ14 من الشهر الجاري على يد قوات الامن لدى الحرس الثوري الايراني خارج الحدود الايرانية التركية.

وكانت تنشط قناة "آمد نيوز" في مجال بث الاخبار المزيفة والأكاذيب ضد المسؤولين الايرانيين لتشويه صورة النظام الاسلامي وتضليل الشارع العام في ايران وبث روح اليأس لدى الشعب، لصالح اعداء الجمهورية الاسلامية واجهزة التجسس الاجنبية ولأهداف تخريبية.

وتم اعتقال روح الله زم عبر عمليات معقدة ومحترفة اجراها الامن التابع للحرس الثوري الايراني.

ويذكر ان زم كان يحظى بدعم الاستخبارات الاسرائيلية والفرنسية والامريكية.