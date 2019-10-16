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|رقم الخبر: 266317
|تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019
|الوقت: 14:06
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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تقرير مصور
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
انشاء جسر هير الزجاجي المعلق والمقنطر في محافظة اردبيل يعد انجازا ابداعيا للمهندسين الايرانيين. ويتم تدشين هذا الجسر تزامنا مع زيارة الرئيس روحاني مدينة هير. وبامكان السياح تفقد هذا المشروع الفريد.
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