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رقم الخبر: 266317 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 14:06 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
تقرير مصور

الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير

انشاء جسر هير الزجاجي المعلق والمقنطر في محافظة اردبيل يعد انجازا ابداعيا للمهندسين الايرانيين. ويتم تدشين هذا الجسر تزامنا مع زيارة الرئيس روحاني مدينة هير. وبامكان السياح تفقد هذا المشروع الفريد.

أفادت الوفاق

الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هيرالجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هيرالجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هيرالجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هيرالجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
الجسر الزجاجي المعلق في مدينة هيرالجسر الزجاجي المعلق في مدينة هير
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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