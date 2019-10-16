ربما سيواجه البريطاني كريس فروم، منافسة شرسة داخل فريقه إنيوس، العام المقبل.

لكن بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات، يركز حاليا على استعادة أفضل مستوياته، قبل التفكير في عام 2020.

وغاب فروم عن نسخة هذا العام من سباق فرنسا، بعد تعرضه لعدة إصابات خلال حادث في سباق دوفين، في يونيو حزيران الماضي.

وانتهز الكولومبي ايجان بيرنال، زميله في الفريق، الفرصة ليحقق أول لقب له في سباق فرنسا، بعد أن تفوق على البريطاني جيرينت توماس حامل اللقب، ليمنح فريقه إنيوس، الذي كان يحمل في السابق اسم سكاي، الفوز للمرة الخامسة على التوالي.

وتدور تكهنات حول شخصية قائد الفريق البريطاني في سباق فرنسا، العام المقبل، الذي سينطلق في 27 يونيو حزيران 2020، في نيس، لكن فروم يرفض الدخول في جدل، بشأن من سيكون الرجل الأول في الفريق.

وقال فروم، الذي توج بآخر لقب له في 2017، للصحفيين "لدينا تشكيلة رائعة ومتسابقون مميزون للاختيار من بينهم، لكن هذا الأمر لم يتحدد بعد، بالنسبة لي شخصيا يجب أن أستعيد مستواي، قبل مناقشة مسألة قيادة الفريق، أو أي أمور من هذا القبيل".

وأضاف "كل شيء يمضي في الطريق الصحيح، على الأقل حتى الآن.. أنا متفائل".

ويعاني فروم من صعوبة في المشي، لكن "قرب إزالة" شريحة معدنية من مفصل الفخذ، سيساعده على التحسن بسرعة، ليكون مستعدا لخوض أصعب مسار لسباق في خمس أو ست سنوات.