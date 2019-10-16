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|رقم الخبر: 266315
|تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019
|الوقت: 13:28
|الاقسام: رياضة
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في مباراة ودية ..
منتخب الجزائر يصعق كولومبيا بثلاثية تاريخية
واصل المنتخب الجزائري سلسلة نتائجه المبهرة في عهد المدرب، جمال بلماضي، فحقق فوزًا تاريخيا على حساب نظيره الكولومبي 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.
وسجل ثلاثية المحاربين كل من بغداد بونجاح في الدقيقة (15) ورياض محرز بالدقيقتين (20 و65).
وقدم أشبال المدرب جمال بلماضي مباراة تليق بسمعة بطل القارة الإفريقية، حيث صالوا وجالوا فوق أرضية الملعب، وأمتعوا الحضور بلمسات فنية رائعة.
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