في مباراة ودية .. منتخب الجزائر يصعق كولومبيا بثلاثية تاريخية واصل المنتخب الجزائري سلسلة نتائجه المبهرة في عهد المدرب، جمال بلماضي، فحقق فوزًا تاريخيا على حساب نظيره الكولومبي 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.