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رقم الخبر: 266315 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 13:28 الاقسام: رياضة  
منتخب الجزائر يصعق كولومبيا بثلاثية تاريخية
في مباراة ودية ..

منتخب الجزائر يصعق كولومبيا بثلاثية تاريخية

واصل المنتخب الجزائري سلسلة نتائجه المبهرة في عهد المدرب، جمال بلماضي، فحقق فوزًا تاريخيا على حساب نظيره الكولومبي 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية.

وسجل ثلاثية المحاربين كل من بغداد بونجاح في الدقيقة (15) ورياض محرز بالدقيقتين (20 و65).

وقدم أشبال المدرب جمال بلماضي مباراة تليق بسمعة بطل القارة الإفريقية، حيث صالوا وجالوا فوق أرضية الملعب، وأمتعوا الحضور بلمسات فنية رائعة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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