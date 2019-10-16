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|رقم الخبر: 266311
|تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019
|الوقت: 12:48
|الاقسام: سياسة
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ظريف يستقبل وزيرة خارجية جنوب افريقيا
استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، وزيرة خارجية جنوب افريقيا "نادلي باندور".
ان محمد جواد ظريف بحث مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتجري وزيرة خارجية جنوب افريقيا زيارة الى العاصمة الايرانية طهران، بهدف اجراء مباحثات ثنائية وكذلك حضور الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة بين ايران وجنوب افريقيا.
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