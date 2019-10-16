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رقم الخبر: 266310 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 12:41 الاقسام: عربيات  
اقتحامات واسعة لباحات الاقصى ووزير زراعة الاحتلال يتقدم المتطرفين

اقتحامات واسعة لباحات الاقصى ووزير زراعة الاحتلال يتقدم المتطرفين

اقتحم وزير الزراعة في كيان الاحتلال الاسرائيلي يوري ارئيل، اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن وزير زراعة الاحتلال برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسة.

في السياق ذاته،  دعت جماعات الهيكل المزعوم، إلى إقامة برنامج غنائي للمستوطنين مساء اليوم، فوق درجات القصور الأموية الجنوبية الملاصقة لقبلة الأقصى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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