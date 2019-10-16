قال النائب عن الطائفة الاشورية في البرلمان الايراني یوناتن بت کلیا إن التاريخ يشهد محبة الاشوريين للامام علي والامام الحسين عليهما السلام.

وقال یوناتن بت کلیا، في تصريح أدلى به لمراسل "فارس"، إن المسيحيين لديهم محبة خاصة تجاه الامام علي (ع) كما يشعرون بالمحبة لابنائه حيث عقدوا معاهدة معه تعد وثيقة عالمية كبرى ويتم الاحتفاظ بها في احد متاحف اصفهان.

واضاف: إن الآشوريين والمسلمين وعلماء الدين من كلا الجانبين ارتبطوا بعلاقات وثيقة منذ صدر الاسلام.

وتابع: إن علاقات وثيقة واجتماعات كانت قائمة بين القادة الدينيين المسيحيين والمسلمين ولدى المسيحيين محبة واواصر متينة مع المسلمين تبعاً لآراء السيد المسيح (ع) القائمة على ضرورة احترام الجوار.

ونوه الى أن الامام الحسين (ع) انتفض لمكافحة الظلم في عام 61 هـ من اجل الحرية والانسانية وعلى البشرية برمتها احترام اسمه وذكراه والسعي للحفاظ على مبادئه.

ولفت الى أن البشرية تشهد اليوم بعض التصرفات اللاانسانية التي تبعث على القلق ومنها هجوم تركيا على الكرد في سوريا بتوجيه من اردوغان.

ونوه الى أن المسيحيين يشاركون في مسيرات الزيارة الاربعينية ويحترمون هذه المراسم.