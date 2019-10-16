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رقم الخبر: 266307 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 12:11 الاقسام: عربيات  
العراق ينشئ 4 خطوط صد لإحباط تسلل 6000 داعشي من سوريا

العراق ينشئ 4 خطوط صد لإحباط تسلل 6000 داعشي من سوريا

كشف الخبير العسكري، صفاء الاعسم ، الاربعاء، عن قيام العمليات المشتركة بانشاء 4 خطوط لصد اي خرق داعشي محتمل من الجانب السوري، مشيرا الى ان العراق يسعى لمنع تسلل اكثر من 3000 داعشي معتقل عند "قسد" في سوريا.

وقال الاعسم ان قيادة العميات المشتركة اقامت 4 خطوط صد؛ الاول تحت قيادة حرس الحدود، والثاني تحت قيادة الحشد الشعبي، والثالث للجيش، والرابع للشرطة الاتحادية.

واضاف ان العراق يخشى من تسلل نحو 3000 داعشي اجنبي معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية بعد الهجوم التركي على تلك القوات .

واوضح الاعسم ان 6000 عائلة داعشية في مخيمات النازحين بالجانب السوري تهدد الحدود بالكامل سيما قرب منطقة الجزيرة بين الانبار والموصل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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