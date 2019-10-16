اکد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الجامعات الايرانية قد أنجزت مهمتها في مختلف الفروع بعد انتصار الثورة الاسلامية رغم الحرب المفروضة والمشاكل الاقتصادية والضغوطات التي كانت تواجهها البلاد، مؤكدا ان ايران ليست متاخرة مقارنة بدول العالم والمجتمعات المتقدمة ولقد اتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم والمعرفة.

واضاف روحاني صباح اليوم الاربعاء في مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في جامعة طهران: بعد مرور 41 عاماً على الثورة الاسلامية، ورغم ما عانيناه من حرب ومشاكل اقتصادية وضغوط انجزت جامعاتنا مهمتها في مختلف التخصصات والفروع مضيفا: لسنا متاخرين مقارنة بباقي دول العالم والمجتمعات المتقدمة واتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم.

وفي جانب اخر من كلمته اكد الرئيس روحاني إن مصير ومستقبل البلاد ستحددهما الانتخابات ورغم كل أوجه القصور والاشكاليات، فإن أفضل طريقة لإصلاح المجتمع هو المشاركة في الانتخابات.

واشار الرئيس روحاني الى قرب موعد اجراء انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في نهاية هذا العام الايراني (ينتهي في 20 مارس 2020) وقال: ان الجامعات الايرانية والاكاديميين واساتذه الجامعات والطلاب في الحوزات العلمية لعبوا باستمرار دورا مهما في اجراء الانتخابات لحد الان كما لعبوا دورا هاما في انتصار الثورة الاسلامية.

وحول الاتفاق النووي قال الرئيس الايراني: ان الاتفاق النووي انهار على رؤوس البعض (في داخل البلاد) كإنهيار الجبل، لافتا : لا يعرف قيمة انجازات الاتفاق النووي وسحب الامم المتحدة ستة من قراراتها الا المحامون والسياسيون.

واضاف: لقد أذهل العالم بتدفق الشركات العالمية الكبرى إلى إيران بعد الاتفاق النووي وحققنا أكبر نمو اقتصادي في العالم.

يتبع..