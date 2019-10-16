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رقم الخبر: 266305 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 11:49 الاقسام: عربيات  
وزير الدفاع المصري: قادرون على تأمين حدود الدولة

وزير الدفاع المصري: قادرون على تأمين حدود الدولة

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن الأمن القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهامّ تحت مختلف الظروف.

وأشاد وزير الدفاع المصري في الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد31 " مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفّذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بحماة بوابة مصر الغربية وجهودهم في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الإتجاه الاستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأشار الفريق زكي إلى ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله، بإعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية تُوكل إليها.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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