كشف القيادي اليمني محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، ما حدث للواء عسكري سوداني مشارك في حرب اليمن ضمن عمليات قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.

وأكد محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، أن اللواء السوداني والمدعو "الرابع حزم" خرج نهائيا من الخدمة.

وكشف رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، سبب خروج اللواء السوداني من الخدمة، مشيرا إلى أن قوات التحالف لم تستطع ترميم كتائب اللواء.

وشدد الحوثي على أن اللواء الرابع حزم تم استبداله بلواء آخر يدعى "اللواء السادس حزم".

وكتب الحوثي عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: "اللواء الرابع حزم سوداني تم خروجه من الخدمة، ولم يستطيعوا ترميم كتائبه كما هو المعتاد في المعارك العسكرية، بل تم استبداله باللواء السادس حزم، كما تفيد المعلومات".

وأضاف الحوثي: "ترى هل يعلم أهالي هؤلاء المجندين بمصير أبنائهم ممن جندوا في اللواء الرابع، وهل حصلوا على شفافية المعلومة بعد التغيير الثوري".

وتعد تلك المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة التي يتحدث فيها الحوثي عن جنود الجيش السوداني المشاركين في الحرب اليمنية، حيث قدم الحوثي، أمس الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العدوان السعودي في اليمن.

وقال الحوثي على حسابه في "تويتر": "لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبير للدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع، لكن لفت انتباهي أسر مجموعة اليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن".

وأضاف: "عدم الالتفات إلى هؤلاء وتركهم يتعرضون للأسر والقتل اليومي خطأ مع أننا حاضرون للتشاور مع الثوار السودانيين".