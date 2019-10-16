أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، عن اعادة تأهيل منصة بحرية بالخليج الفارسي تعطلت بسبب حريق نشب عن حادث عرضي يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح "محمد مشكين فام" في تصريح اليوم الاربعاء، بأن المنصة البحرية التابعة للمرحلتين التطويريتن 6 و8 تم اعادة تأهيلها واستؤنفت عمليات الاستخراج فيها.

ولفت الى أن تم تدشين المنصة مجددا في فترة أقل من 4 شهور، حيث اجتازت كافة الاختبارات العملياتية وحاليا يُجرى نقل الغاز المستخرج عبرها الى مصفاة شاطئية.

مشكين فام بيّن أن طاقة المنصة تبلغ 28 مليون مترمكعب من الغاز.