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رقم الخبر: 266303 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 11:11 الاقسام: اقتصاد  
ايران تعيد تأهيل منصة بحرية محترقة بحقل بارس الجنوبي

ايران تعيد تأهيل منصة بحرية محترقة بحقل بارس الجنوبي

أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، عن اعادة تأهيل منصة بحرية بالخليج الفارسي تعطلت بسبب حريق نشب عن حادث عرضي يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح "محمد مشكين فام" في تصريح اليوم الاربعاء، بأن المنصة البحرية التابعة للمرحلتين التطويريتن 6 و8 تم اعادة تأهيلها واستؤنفت عمليات الاستخراج فيها.

ولفت الى أن تم تدشين المنصة مجددا في فترة أقل من 4 شهور، حيث اجتازت كافة الاختبارات العملياتية وحاليا يُجرى نقل الغاز المستخرج عبرها الى مصفاة شاطئية.

مشكين فام بيّن أن طاقة المنصة تبلغ 28 مليون مترمكعب من الغاز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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