صرح رئيس اللجنة الوطنية لشوؤن الأسرى في اليمن عبدالقادر المرتضى أن من الاسباب الرئيسية في فشل اتفاقية السويد هو رفض الإمارات لممثل الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي في المحادثات.

وفي لقاء أجرته معه على قناة العالم قال رئيس اللجنة الوطنية لشوؤن الأسرى في اليمن "عبدالقادر المرتضى" أن هنالك أكثر من صفقة حول الأسرى يتم تداولها مع الجانب السعودي وباقي دول تحالف العدوان، وذلك عبر اللجان الأممية والوسائط المحلية من وجهاء القبائل والمعتمدين بين الجانبيين.

وبسؤاله حول معضلة سيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي وإنهيار سلطة عبدربه منصورهادي في الجنوب وما اذ كان هنالك أسرى في تلك الأماكن وعن كيف سيتم التفاوض حول تبادلهم أجاب المرتضى: " هذه الخلافات كانت موجودة في هذا الملف منذ البداية وقبل التصاعد العسكري بينهم والذي أفشل جزءا كبيرا من اتفاقية السويد هو هذه الخلافات الموجودة بينهم، لأن المسؤولين في الجانب الإماراتي في المفاوضات لم يكونوا راضيين عن الاتفاق وكانوا رافضين ممثل عبدربه منصور هادي لانه من حزب الإصلاح ولهذا أعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لإتفاقية السويد.

يُذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن أعلن في 30 من الشهر الماضي عن إطلاق 350 أسيرا من قوى العدوان السعودي الأمريكي بينهم 3 سعوديين في خطوة أحادية الجانب تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكلاهما يعتبران الرئاسة المشتركة على تنفيذ اتفاق السويد، مشيرا إلى أن المبادرة تندرج ضمن اتفاق السويد بشأن الأسرى.

وقال المرتضى في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء: لقد تقدمنا للأمم المتحدة بمبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيرا ومعتقلا ممن شملتهم كشوفات اتفاق السويد من التابعين للطرف الآخر".

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