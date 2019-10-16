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رقم الخبر: 266301 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 10:08 الاقسام: عربيات  
السيد نصرالله يوجه رسالة للبنانيين

السيد نصرالله يوجه رسالة للبنانيين

اشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، إلى الحرائق التي اندلعت في لبنان، واعتبر ان الحرائق التي حدثت وما تبعها كانت حدثاً مؤثراً جداً على لبنان واللبنانيين.

وقال السيد نصرالله: ان اللبنانيين اثبتوا انهم فوق الاختلافات الطائفية والمذهبية وعلى الجميع أن لا يحوّلوا ما حصل إلى مقاربات طائفية.

ونوه السيد نصر الله بالروح المسؤولة والوطنية التي شهدناها عند كثير من اللبنانيين الذين عرضوا منازلهم لاسكان المتضررين وقدموا المساعدات.

ورأى السيد نصرالله أنه من المهم تفاعل اللبنانيين مع أي مشكلة تحصل في اي منطقة من أجل ايوائها بغض النظر عن تقصير الدولة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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