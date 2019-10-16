تستضيف سلطنة عمان، الأربعاء 16 أكتوبر، الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.