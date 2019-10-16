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رقم الخبر: 266299 تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019 الوقت: 10:05 الاقسام: عربيات  
عمان تستضيف الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

عمان تستضيف الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

تستضيف سلطنة عمان، الأربعاء 16 أكتوبر، الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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