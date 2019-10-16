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|رقم الخبر: 266298
|تاريخ النشر: تشرين الأول 16, 2019
|الوقت: 09:56
|الاقسام: سياسة
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وزیرة خارجية جنوب افریقیا في طهران
وصلت وزیرة الشؤون الخارجیة في جنوب افریقیا، نالدي باندور صباح الیوم الأربعاء إلی العاصمة طهران للمشارکة في الإجتماع الـ14 للجنة المشترکة بین إيران وجنوب افریقیا.
وکان في إستقبالها «مهدي آقاجعفري»، مساعد وزیر الخارجیة والمدیر العام للوزارة في شؤون افریقیا.
وینعقد هذا الإجتماع صباح الیوم بمشارکة ظریف ونظیرته الجنوب الافریقیة.
وخلال هذه المراسم سیبحث الجانبان سبل توسیع العلاقات بین البلدین ویوقعان وثائق بشأن تعزیز العلاقات الثنائیة.
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