وزیرة خارجية جنوب افریقیا في طهران وصلت وزیرة الشؤون الخارجیة في جنوب افریقیا، نالدي باندور صباح الیوم الأربعاء إلی العاصمة طهران للمشارکة في الإجتماع الـ14 للجنة المشترکة بین إيران وجنوب افریقیا.