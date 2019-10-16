قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "رضا رحماني" ان البلاد تخطت مرحلة الحرب الاقتصادية والحظر الجائر عليها، مشيرا الى تحقق زيادة ملحوظة في الانتاج خلال الستة اشهر الاخيرة.

واضاف رحماني خلال مراسم افتتاح ثلاثة مشاريع صناعية في مدينة دماوند التابعة لطهران ان معظم الصناعات وفي مختلف المجالات وخاصة في قطاع الالمنيوم والسيارات شهدت زيادة في الانتاج خلال النصف الاول من العام الايراني الحالي (بدأ 21مارس2019).

وبين رحماني انه خلال الفترة المذكورة سجل قطاع الصناعات الغذائية نموا بمقدار 15بالمائة والفولاذ الخام 6.5بالمائة والمنتجات الفولاذية 9.3بالمائة والنحاس 18بالمائة والسيراميك 6.5بالمائة .

وحول سؤال عن الانتاج المشترك في قطاع السيارات قال رحماني : ان انتاج السيارات وبشكل مشترك لطالما كان ضمن خطط الوزارة وان كمية انتاج شركات السيارات يؤيد ذلك.